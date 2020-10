La Spezia - L'avventura di Ardian Ismajli con la maglia dello Spezia Calcio è pronta per cominciare. Arrivato in Italia quasi un mese fa, il calciatore ha dovuto attendere per poter partecipare agli allenamenti insieme ai suoi nuovi compagni a causa di un contrattempo e in seguito è tornato in Croazia e Kosovo per organizzare il trasloco alla Spezia. In settimana dovrebbe essere di ritorno e diventare finalmente un giocatore in più a disposizione di Italiano.