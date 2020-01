Non perde e non subisce gol: il Crotone di Stroppa fa paura

La Spezia - Spezia oggi di scena a Crotone, reduce da quattro vittorie di fila e squadra del momento. I rossoblu non perdono dal 15 dicembre scorso, 2-3 a Salerno e non subiscono gol da 226’ minuti. Ultima rete firmata Paganini al 44’ di Frosinone-Crotone 1-2 di Santo Stefano, a cui si sommano i residui 46’ di quella gara e le intere contro Trapani (3-0 in casa) ed a Cosenza (1-0). Ad un passo la striscia record di vittorie consecutive dei calabresi in Serie B, stabilita tra novembre e dicembre 2015 con cinque successi di fila, nell’anno della storica promozione in serie A con mister Juric in panchina.