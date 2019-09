Non dal vertice, lo Spezia può ripartire dalla base

La Spezia - Stretti attorno alla squadra. La Curva Ferrovia ha la sensazione che il giorno dopo hanno moltissimi tifosi. Dopo la conferenza stampa di ieri si rischiano davvero di aprire le porte alla stagione più difficile di tutta l'era Volpi. Da Guido Angelozzi si attendevano parole che rassicurassero l'ambiente, che delineassero una strategia e consolidassero un progetto. Ma quelle si perdono nella tempesta delle allusioni e delle accuse. Così invece di mettere un tetto sopra i muri, è successo che si è sfilato una fila di mattoni alla base. I tanti dubbi di natura tecnica - dalla mancanza di un attaccante alla coperta corta a centrocampo, dalla tenuta dei terzini alla gioventù del gruppo - rimangono al loro posto. A questi si aggiunge lo sprofondo emotivo del fattore complottistico, peraltro già troppo in voga nell'epoca dei social network. Il racconto del "nemico interno", strumento favorito della propaganda politica, oggi viene riadattato al calcio di provincia.

Una deviazione dal punto che rende complesso ciò che invece è molto semplice: lo Spezia per adesso non si è dimostrato sul campo all'altezza del compito di fare meglio della scorsa stagione. La tifoseria organizzata quel punto invece non lo ha lasciato cadere così facilmente. "Dalle parole ai fatti. Le prime le lasciamo ad altri... il nostro compito è di far diventare la curva e l'intero stadio una bolgia. Sosteniamo per 90 minuti le maglie bianche, ognuno faccia la sua parte e si presenti allo stadio con una bandiera o una sciarpa, tiriamo fuori la voce fino a perderla. Poi si vedrà", recita la breve nota che segue quella più corposa e decisa indirizzata allo stesso direttore generale due giorni fa. Loro sono i 23 di Ascoli e sono gli stessi di Udine. Il monte ingaggi è da parte sinistra della classifica, ma il Crotone insegna che basta un attimo per trovarsi invece in fondo a destra.



Non solo la bomba sganciata ieri non disinnesca il vero ordigno, ovvero l'umore della piazza, ma lascia anche un pesante fardello sulle spalle di Vincenzo Italiano. Il tecnico era già al lavoro per accompagnare la crescita della sua squadra, che dal punto di vista del gioco ha fatto vedere cose importanti e mostrato lacune da non sottovalutare. Ora dovrà anche gestire l'eventuale contraccolpo psicologico su di un gruppo che ieri si è sentito raccontare di vivere in un club in cui ci sarebbe chi vuole la loro sconfitta, senza troppi altri dettagli. Il suicidio di Sansone per affossare i Filistei.

Una prima risposta arriverà già domenica pomeriggio in una partita che adesso davvero diventa di importanza capitale. Il Trapani è squadra con una mentalità di lotta, plasmata peraltro dallo stesso Italiano in una stagione in cui - lì per davvero - c'erano problemi finanziari: non arrivavano gli stipendi e i giocatori avevano addirittura messo in mora il club. Lo Spezia, nato sulla carta per volteggiare leggiadro, dovrà fare sua la stessa impostazione. Ripartire dal paradigma della corsa alla salvezza, almeno fino a ordine contrario. Una prospettiva in cui pare chiaro che il legame diretto tra pubblico e squadra avrà un ruolo decisivo. Le certezze che non sono arrivate dal vertice possono arrivare comunque dalla base.