Non ci sarà il saluto alla squadra sotto l'hotel scelto per il ritiro

La Spezia - La voglia di stare al fianco dello Spezia in questo finale di campionato è tanta, ma si scontra con le misure anti assembramento ancora in vigore. Così è saltato il saluto alla squadra che si doveva tenere questa sera nei pressi dell'NH Hotel, a due passi dal lungomare. Lì dove Vincenzo Italiano ed il gruppo squadra aquilotto andranno in ritiro in vista della partita di domani pomeriggio contro l'Empoli. L'idea degli ultras era di lanciare qualche coro di incitamento agli aquilotti per testimoniare la propria vicinanza, ma è stata lasciata cadere una volta che l'iniziativa si è diffusa a macchia d'olio attraverso i social. A quel punto sarebbe stato difficile contenere il numero dei convenuti e garantire le necessarie misure di distanziamento personale insieme al normale deflusso del traffico. In merito alla possibilità di accogliere nuovamente i tifosi allo stadio, se ne riparlerà tra qualche settimana se e quando i prossimi decreti confermeranno il graduale allentamento delle restrizioni.