Non c'è tempo per gustarsela, Spezia di nuovo in campo

La Spezia - Un plauso ai duecento di Perugia e tanta invidia nei loro confronti da parte di chi è rimasta a casa. E' il regalo più bello per chi osa sempre, per chi non si cura dei chilometri e delle circostanze climatiche, per chi preferisce la realtà al mondo virtuale. E così mentre monta una giustissima attesa per la gara con la Cremonese, la scelta del club di lanciare il mini-abbonamento per le due gare casalinghe ravvicinate, si dimostra giusta: così è possibile riempire il Picco nel modo giusto anche contro l'Ascoli. Scongiuri collettivi, da queste parti godere è come un sorriso a denti stretti, ma tant'è. Archiviata la spettacolare vittoria di Perugia, le Aquile sono tornate al lavoro già nella mattinata di oggi sul terreno del "Comunale" di Follo e lo faranno anche domani per la rifinitura.