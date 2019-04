Non c'è tempo da perdere, lo Spezia si allena a Cosenza e poi parte

La Spezia - Una nottata di sonno, stamattina subito in campo su un terreno della provincia di Cosenza e nel pomeriggio la partenza per la Spezia. Questo il piano di lavoro di mister Marino e dei suoi ragazzi che tornano in città in serata per preparare la sfida al Perugia di sabato. Chi è sceso in campo dall'inizio contro i silani si è dedicato ad un lavoro di scarico e stretching, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta prettamente tecnica basata su attivazione muscolare con la palla, mini sfide uno contro uno e due contro due, fino alla sfida a ranghi misti su porzione di campo.