Non c'è derby che tenga per lo Spezia Autorev

La Spezia - LUNEZIA VOLLEY - AUTOREV LA SPEZIA 0-3

Set: 15-25 / 22-25 / 23-25.



LUNEZIA VOLLEY:Brizzi 0, Lupi 14, Mendoza 7, Guelfi 0, Marku 9, Gorgoglione 11, Bernardini 5, Spadone 0, Fiorino e Salvetti liberi. All. Secco; vice Giannini.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 0, Cento 9, Gianardi 7, Petacchi 10, Tesconi 13, D’ Ambrosio 12, Pilli 0, Cecchinelli libero; n.e. Lazzarini, Leri, Buccelli, Magni. All. Damiani; vice Ferraro.

Arbitri: Tonino Piazza e Adriana Bruno.



La capolista non riconosce più nemmeno i derby e il proverbiale potenziale d’incertezza in essi, di solito, racchiuso. Con tutto il rispetto per i due set che il giovane Lunezia Volley è riuscito a mantenere incerti sino alla fine, nel complesso questa sfida della provincia va in archivio con poca storia, 3-0 a favore dell’ Autorev Spezia prova.

Pur festeggiando, a match finito l’ambiente spezzino è rimasto in attesa del risultato dell’ Acli Santa Sabina, perché già in serata la promozione in Serie B2 poteva essere matematica; poi la squadra genovese ha vinto appieno e allora quella certezza aritmetica rimane un attimo in sospeso.

Per la cronaca al Palabologna sarzanese la Battistini in costruzione e la Cento in diagonale, centrali la Gianardi e la Petacchi, all’ala la Tesconi e la D’ Ambrosio più un pochino la Pilli (libero la Cecchinelli).

Il Lunezia ha applicato da parte sua il noto “modulo p-c”, con la Brizzi al palleggio e la Mendoza in alternanza con la Guelfi al centro, poi tutte a schiacciare fatta eccezione per i liberi Fiorino e Salvetti.



Questi poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la 22.a giornata: Albenga-Virtus Sestri P. 3-0 Amadeo S. Remo- Acli Santa Sabina 0-3, Di Calizzano Carcare-Admo Lavagna 3-0, Maurina Strescino-Cffs Cogoleto 3-0, Tigullio S. Margherita-Volare Arenzano 3-2, Vgp Sestri-Gabbiano Anndora 3-0.



Consegue questa classifica…Volley Spezia Autorev punti 61, Acli Santa Sabina Genova 51, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 47, Volare Arenzano 43, Admo Lavagna 42, Lunezia Volley 36, Vgp Sestri Ponente e Tigullio Santa Margherita Ligure 34, Grafiche Amadeo San Remo 29, Cffs Cogoleto 27, Albenga 26, Maurina Strescino Imperia 16, Virtus Sestri P. 15, Gabbiano Andora 1.