Noemi Santi al settimo posto al Campionato Italiano Juniores di kumite

La Spezia - Dopo la vittoria di qualche settimana fa, in sede regionale a Quiliano, Noemi Santi ha preso parte al 34° Campionato Italiano di Karate della Fijlkam (l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI per lo sport Judo,Karate,Lotta) come campionessa ligure per la categoria Kumite Junior 66 kg. Recentemente, infatti, al PalaPellicone di Ostia Lido (RM) , Noemi ha rappresentato il Funakoshi Club di La Spezia nella categoria al limite dei 66 kg che vedeva oltre trenta atlete partecipanti, facendosi valere contro delle valide avversarie. Al primo turno contro l’atleta bolognese dello Sport Village è passata agilmente in vantaggio e ha concluso il match in supremazia per 5-0. Nel secondo combattimento la karateka spezzina ha trovato sulla sua strada Aurora Graziosi del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro RM e nulla ha potuto fare contro la maggiore esperienza dimostrate dalla forte atleta romana, poi decretatasi Campionessa Italiana nella categoria. Quindi nei rispescaggi superava 4-0 un’atleta trevigiana, ma poi la sua performance si fermava al settimo posto. A sbarrarle la strada l’atleta bresciana Valentina Simonini risultata medaglia di bronzo. A seguirla all’angolo l’Istruttore Iwa Baldiotti c.n.5°dan che nelle gare sta sostituendo il padre Sauro che in veste di membro della Commissione Nazionale Insegnanti tecnici, non può per regolamento fare nelle gare il coach. Soddisfazione quindi al sodalizio sportivo migliarinese che sta completando la preparazione in vista delle qualificazioni regionali ai campionati italiani Cadetti ed Esordienti che vedranno impegnati i seguenti: Davide Madeddu, Alessandra Vauchelle per i cadetti e Asia Giovanardi, Ambra Piccardi, Elisa Vauchelle, convocati anche Chiara Isola, Cristian Esposito, Cristian Drago, Antonino Tranchina.