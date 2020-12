No, lo Spezia a Crotone non ha corso meno delle altre partite

La Spezia - Sono 108,506 i chilometri complessivi macinati dallo Spezia all'Ezio Scida di Crotone nell'ultima giornata. Anche più di quanto fatto contro Lazio (106,484), Cagliari (107,242), Benevento (105,750), Juventus (106,902)... In pratica negli ultimi tempi gli aquilotti hanno lavorato di polmoni in maniera più profonda solo in occasione della sfida all'Atalanta (115,002). Non è quindi figlia di un rilassamento la sconfitta in terra calabrese, questo dicono anche le statistiche della serie A.

E' semmai il pallone che si è mosso peggio, con 395 passaggi riusciti. Un dato discreto in sé, ma non eccezionale per la media stagionale della squadra di Italiano. Il possesso palla prolungato tipico dei bianchi si quantifica anche in questa statistica, che contro la Lazio era stata molto più alta (562), ma in generale nell'ultimo mese aveva viaggiato sempre tra quota 425 e 470. Lo scivolone è stata anche e soprattutto una questione di qualità e attenzione insomma.