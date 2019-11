No, Galabinov non è in vacanza alle terme

La Spezia - In piscina c'era per davvero, ma è quella del Centro Fisiokineterapico Aullese dove sta lavorando per recuperare dopo l'operazione al ginocchio. Niente a che vedere con le spettacolari terme di Pré Saint Didier in Valle d'Aosta, elegante resort che offre la possibilità di immergersi all'aperto nell'acqua calda godendo della vista del Monte Bianco. Fatto sta che Andrej Galabinov ha pubblicato ieri sul proprio profilo Instagram la foto ricordo di una vacanza passata: la cosa ha fatto storcere un po' il naso ad alcuni tifosi che hanno pensato ad un momento di relax mentre lo Spezia nuota nell'oceano turbolento della lotta salvezza. L'attaccante sarà pronto per il girone di ritorno, Italiano dovrà trovare i gol altrove nel frattempo.