Nishant Tella è atteso in città nei prossimi giorni

La Spezia - Ci dovrebbe essere anche Nishant Tella sugli spalti per Spezia-Cagliari di sabato prossimo. L'amministratore delegato aquilotto, testa di ponte della nuova proprietà americana del club, è atteso in città nei prossimi giorni. Sarebbe il suo secondo periodo spezzino, dopo quello che è seguito al passaggio tra il gruppo Volpi e la famiglia Platek, datato ormai un mese fa. Esordio fortunatissimo per il manager newyorchese, che ha assistito con i suoi occhi alla vittoria per 2-0 contro il Milan che rischia di aver deciso la lotta scudetto. Per quella salvezza c'è invece ancora molto da lavorare e la sfida al Cagliari ne è un passaggio fondamentale.

Come un passaggio fondamentale, comunque finisca la stagione, è il discorso sullo stadio Picco ed il suo ampliamento. Dai Platek nessuna chiusura, ma ancora non si registrano passi significativi. Comprensibile, visto che gli americani sono in cabina di regia da poche settimane. Un indirizzo andrà comunque dato per programmare il futuro e capire i progetti a lungo termine del club in questo nuovo corso.