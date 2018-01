Nippo Vini Fantini, si riparte dalla Vuelta

il team ha ricevuto la Wild Card di RCS Sport per le classiche Strade Bianche, Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico.

La Spezia - Pochi giorni al via ufficiale della stagione per la Nippo Vini Fantini, con il debutto previsto alla Vuelta a la Comunidat Valenciana il prossimo 31 gennaio 2018. Tutti gli atleti del team stanno approfittando delle miti temperature spagnole con un lungo training camp iniziato lo scorso 14 gennaio e che terminerà a ridosso del primo appuntamento stagionale. Molti gli allenamenti e test fisici fondamentali per terminare la costruzione della base atletica, che sarà determinante nel proseguo della stagione.

Pochi giorni al via della stagione ufficiale degli OrangeBlue, ma già si vivono giorni decisivi, fondamentali per la base della preparazione atletica del team che vuole farsi trovare pronto per tutti i grandi obiettivi stagionali, come le tre importanti competizioni World Tour, per le quali il team ha ricevuto la Wild Card di RCS Sport: Strade Bianche, Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico. In 15 giornate di intensi allenamenti, alle ideali temperature spagnole (intorno ai 20° gradi), presso l’Hotel AR Diamante Beach di Calpe, con il quale per il primo anno il team Professional ha stretto una nuova partnership, il team sta affinando le basi per la stagione.



Non solo distanze, fondamentali i numerosi test atletici e lavori di squadra che stanno creando coesione, intesa e rafforzando ulteriormente lo spirito di squadra tra gli atleti confermati e i nuovi arrivi desiderosi di aiutare e sorprendere.

Importanti prove a cronometro a squadre, una delle quali proprio sul percorso della cronometro della Vuelta a la Comunitat Valenciana, prove di volata, test in salita e test atletici. Non sono mancate con l’occasione sfide tra gli atleti del team per accendere spirito competitivo e intesa vincente. Con il metodo professionale apportato da Maurizio Mazzoleni e dalla sua struttura Modus Vivendi, coadiuvato da Edoardo Pasini e già apportato nella scorsa stagione, ogni atleta del team è sottoposto a test Mader con analisi del lattato, sprint in salita e test di controllo con frequenza cardiaca, raccogliendo così parametri fondamentali per strutturare tutte le tabelle di allenamento delle prossime settimane di ciascun corridore #OrangeBlue. Nessun dettaglio lasciato al caso, per una squadra che con metodo e professionalità ha dimostrato nel 2017 e vuole continuare a dimostrare nel 2018 una costante crescita di personalità e risultati, raggiunti con duro lavoro, metodo e professionalità.