Nippo Fantini schiera Cunego e Canola alla Tirreno-Adriatico

La Spezia - Sarà una Corsa dei Due Mari senza precedenti, vista la partecipazione dei più grandi campioni del pedale: sono stati annunciati oggi gli iscritti alla Tirreno-Adriatico NamedSport, in programma dal 7 al 13 marzo e organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport. Giunta alla 53esima edizione, alla corsa parteciperanno 154 corridori in rappresentanza di 22 squadre. Al via ci saranno moltissimi tra i più grandi nomi del ciclismo mondiale tra cui l'intero podio del Tour de France 2017 e due terzi del podio di Giro d'Italia e Vuelta a España, con Chris Froome (vincitore di Tour e Vuelta), Tom Dumoulin (vincitore del Giro), Vincenzo Nibali (terzo al Giro e secondo alla Vuelta), Rigoberto Uran e Romain Bardet (rispettivamente secondo e terzo del Tour). E se non bastasse lotteranno per la Classifica Generale, tra gli altri, Fabio Aru, Richie Porte, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Rohan Dennis e Geraint Thomas.



Anche la lista dei cacciatori di tappe è di primissimo livello, a cominciare dal tre volte consecutive Campione del Mondo su Strada, Peter Sagan, i suo rivali storici Greg Van Avermaet e Michal Kwiatkowski, Philippe Gilbert, Diego Ulissi, Edvald Boasson Hagen ed i velocisti Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Caleb Ewan e Michael Matthews.

Ci sarà anche la Nippo Vini Fantini, destinataria di una wild card. Gli orangeblue schierano Cunego, Canola, Bagioli, Hatusyama, Ponzi, Tizza e Sanaromita con Mario manzoni come direttore tecnico.



UCI WORLDTEAMS

AG2R LA MONDIALE - Bardet, Dillier, Geniez

ASTANA PRO TEAM - Lopez, Moser, Lutsenko

BAHRAIN - MERIDA - Nibali, Colbrelli, Pozzovivo

BMC RACING TEAM - Porte, Van Avermaet, Dennis

BORA - HANSGROHE - Sagan, Majka, Formolo

FDJ - Bonnet, Roux, Vaugrenard

LOTTO SOUDAL - Benoot, Marczynski, Debusschere

MITCHELTON - SCOTT - Yates, Ewan, Mezgec

MOVISTAR TEAM - Landa, Amador, Bennati

QUICK - STEP FLOORS - Gaviria, Gilbert, Jungels

TEAM DIMENSION DATA - Cavendish, Boasson Hagen, Meintjes

TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE - Uran, Modolo, Vanmarcke

TEAM KATUSHA ALPECIN - Spilak, Haas, Tony Martin

TEAM LOTTO NL - JUMBO - Roglic, Bennett, Van Emden

TEAM SKY - Froome, Thomas, Kwiatkowski

TEAM SUNWEB - Dumoulin, Matthews, Kelderman

TREK - SEGAFREDO - Brambilla, Nizzolo, Stuyven

UAE TEAM EMIRATES - Aru, Ulissi, Ganna



UCI Professional Continental Teams

GAZPROM - RUSVELO - Firsanov, Foliforov, Vlasov

ISRAEL CYCLING ACADEMY - Boivin, Hermans, Sbaragli

NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI - Cunego, Canola, Santaromita

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA - Pozzato, Mareczko, Zardini