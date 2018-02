Nippo Fantini in Francia, si parte con la Classic de Ardèche

La Spezia - Week-end francese per la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini. Sabato la Classic de l’Ardechè, domenica la Drome Classic, per un doppio appuntamento di grande qualità con 5 team World Tour al via e numerose squadre Professional. La formazione degli #OrangeBlue sarà capitana da Marco Canola in crescita dopo l’influenza che lo aveva debilitato nel debutto italiano. Con lui tutta l’esperienza di Damiano Cunego e Ivan Santaromita e la freschezza di Nicola Bagioli, giovane talento italiano tra atleti #OrangeBlue più in forma in questo inizio di stagione.

In Francia sarà subito debutto per Juan Josè Lobato, il velocista Spagnolo che dopo 5 anni nel World Tour, arriva nel team Italo-Giapponese per portare esperienza e risultati. Annunciato nella giornata odierna, da domani sarà già in gara con il team con i suoi nuovi compagni nell’importante appuntamento francese. Completano la formazione Simone Ponzi e Marco Tizza, entrambi in crescita di condizione e pronti ad aiutare il team. La formazione completa: Marco Canola, Damiano Cunego, Juan Josè Lobato, Ivan Santaromita, Nicola Bagioli, Simone Ponzi, Marco Tizza.



A guidare il team in ammiraglia sarà Alessandro Donati, fiducioso in vista della doppia competizione in virtù della crescita evidenziata dalla squadra nelle ultime gare: “Abbiamo avuto ottimi segnali di crescita negli ultimi appuntamenti della squadra. Il nostro capitano e leader sarà Marco Canola, ma ci aspettiamo anche ottime conferme da Nicola Bagioli, il ragazzo è partito forte e sta bene, dopo il primo podio tra i Pro e importanti top10 non vuole fermarsi. Come sempre sarà importante il ruolo di tutti, da Cunego e Santaromita a Ponzi e Tizza. Siamo poi tutti molto curiosi di vedere all’opera Juan Josè Lobato. È appena arrivato, lo lasceremo libero di correre senza pressioni e tornare ad assaggiare il feeling con le competizioni, ora deve solo correre sereno e mettere km di ritmo gara che gli torneranno utili nelle prossime gare.”



Sabato 24 febbraio si correrà la Classic de L’Ardechè, 200km di gara “mossa”. Partenza alle ore 11.00 e arrivo previsto alle 16.30. Domenica 25 febbraio sarà tempo di Drome Classic, 209 i km da percorrere dalle 11.00 alle 16.30. Il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini dopo i podi e le importanti top10 raggiunte in questo inizio di stagione andrà alla ricerca del massimo risultato.