Niente partita per il grande Castellazzi, il Picco lo attende

L'ex Spezia, 83 anni, è ricoverato in ospedale da due giorni. Un suo gran gol ispirò Ciotti per il "Clamoroso al Cibali!".

La Spezia - Assenza pesante oggi allo stadio Alberto Picco della Spezia in occasione dell'incontro tra le Aquile di mister Marino e il Carpi. Un'assenza non dal rettangolo verde, ma tra il pubblico. Non c'è infatti Mario Castellazzi, classe 1935, spezzino d'adozione, già calciatore professionista di alto livello e assiduo frequentatore del Picco. In questi giorni infatti l'ex attaccante – che ha giocato con lo Spezia per sei stagioni in due differenti periodi – si trova ricoverato in ospedale da un paio di giorni. Le sue condizioni sono stazionarie. Il Picco chiaramente non vede l'ora di riabbracciarlo. Castellazzi, oltre che per la buona carriera, è noto anche per aver ispirato con una sua pregevole rete quel “Clamoroso al Cibali!” pronunciato nel 1961 da Sandro Ciotti in occasione di un Catania-Inter, quando l'allora 26enne Mario militava nella formazione etnea. Un'espressione, quella coniata da Ciotti, entrata nella storia della radiocronaca italiana e nel parlato comune.