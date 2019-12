Niente match per Maggiore e De Luca, Spezia ed Entella si preparano

La Spezia - Un intero weekend da spettatore, naturalmente interessato. Lo Spezia vive il fine settimana che precede le festività natalizie nello status d'attesa: colpa, o merito a seconda dei punti di vista, dell'allerta rossa che ha funestato la Liguria nella parte finale della settimana scorsa e che ha avuto come giorno più critico proprio il venerdì di Spezia-Cremonese. Ieri sera si è esaurito il 17° turno mentre già si fanno previsioni sul recupero della partita fra liguri e lombardi: sarà di sicuro a gennaio, probabilmente nella seconda parte poiché la squadra grigiorossa è ancora in corsa per la Coppa Italia ed inconterà la Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. Nei posticipi di ieri, sorridono Cosenza e Pordenone, con i calabresi che espugnano l'Arena Garibaldi di Pisa grazie alla doppietta del fortissimo Riviere ed al sigillo di Boh, mentre Ciurria e compagni grazie a Burrai e Strizzolo regolano l'Ascoli, portandosi così a +5 dal terzo posto. Delude il Pescara, fermata in casa dal Trapani: all'Adriatico finisce 1-1. Spezia raggiunto dalla Juve Stabia che occupa l'ultimo posto per uno spareggio playout ma per gli aquilotti è stato un turno piuttosto favorevole visto che davanti non si vola.



Venerdì di riposo, sabato al Ferdeghini e domenica di nuovo a Follo. Nella mattinata di ieri Terzi e compagni inizialmente hanno lavorato divisi per reparti tra tattica sul campo con mister Italiano ed una serie di circuiti di potenziamento muscolare in palestra sotto la guida dei preparatori atletici Campo e Lorieri. A seguire spazio al lavoro sul campo per il collettivo al completo, impegnato un intensto triangolare a ranghi misti su campo ridotto con il quale si è chiusa la seduta odierna. Regolarmente in gruppo Matteo Ricci e Gennaro Acampora, con quest'ultimo che come da programma ha lavorato con i compagni nella prima parte della seduta. Fisioterapia per Bidaoui e Bastoni, lavoro atletico per Galabinov. Per oggi in programma una seduta a porte chiuse in vista della sfida alla Virtus Entella in programma il 26 dicembre alle 21 sul terreno del "Comunale" di Chiavari. Per l’Entella quella di Perugia è una sconfitta amara perché i ragazzi di Boscaglia non hanno demeritato e, semmai, negli ultimi venti metri non sono stati sufficientemente cinici. Contro lo Spezia non ci sarà Beppe De Luca, espulso al "Curi", fermato dal giudice sportivo.



Quanti spezzini a Chiavari nella serata del 26? Non si può dire sia un giorno come un altro, tenendo conto che dopo 48 ore di bagordi per molti il 27 è un giorno normalmente lavorativo, anche se messo in mezzo alle feste. Ipotizzare almeno 500 tifosi spezzini non ci sembra comunque uno scandalo, ma è possibile che la distanza ravvicinata possa gonfiare questi numeri e portarli vicini alle quote di sempre. Tagliandi in vendita fino al giorno di Natale, modalità già comunicate, settore ospiti al costo di 10 euro + prevendita. Intanto il Gruppo Operativo Sicurezza della città chiavarese ha deliberato le determinazioni organizzative in materia viabilistica, istituendo il divieto di transito dalle 18 su entrambi i lati di Viale Kasman Nord e Sud con conseguente chiusura al traffico veicolare anche di Via Bado Giannotto; il divieto di transito dalle 18 in Corso Lavagna con conseguente viabilità alternativa in Via Cesare Battisti; il divieto di sosta e transito dalle 16:30 in Via Gastaldi. L’accesso in Viale Kasman sarà consentito solo alla tifoseria ospite che potrà disporne quale parcheggio unitamente all’area ciclabile lungo il fiume Entella ed al consueto nel settore Gradinata Nord.