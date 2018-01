Niente ferie per Giorgi: `L’abbiamo ritrovato tiratissimo`

La Spezia - “Non ho dovuto convincere nessuno a restare perché nessuno mi è venuto a parlare. Non è il mio lavoro dopotutto, ora è il diesse Andrissi la parte importante in queste operazioni. Io alleno tutti come al solito cercando di allenarli nel miglior modo possibile, anche quelli che magari chiederanno di andare via”. Così Fabio Gallo dopo la prima giornata di allenamenti del 2018. Il gruppo si è ritrovato a Follo e lavorerà fino all’amichevole di sabato contro la primavera al “Picco”. Anzi, c’è chi si allena già da un po’ come Giorgi che non è in pratica mai andato in ferie per trovare la forma. “Da Giorgi ci aspettiamo di più perché ha avuto parecchi problemi fisici. Juande è un altro che per vari motivi non è ancora stato decisivo. Il primo si è allenato molto in questa sosta, è arrivato tiratissimo e mi aspetto tanto da lui. Ha qualità ed è un centrocampista, un reparto in cui non siamo stati in tanti. Ma deluso no, non sono deluso da nessuno perché anche quelli che hanno giocato poco non hanno mai abbassato la qualità del lavoro che facevamo in settimana. Quando non giochi stai male, lo so perché ho fatto il calciatore, ma tutti hanno cercato di mettermi in difficoltà”. Rinnovo nell’aria, grande sorpresa di questo girone d’andata è Francesco Bolzoni. “Bolzoni è arrivato in una condizione difficile, era da ricostruire sotto l’aspetto mentale. Aveva tanti dubbi, li abbiamo sostituiti con la fiducia. Ora non pensa ai problemi che ha avuto ma a quanto ci può dare. Mi va di citare Gilardino, che ha il curriculum più importante, ma che ha alzato il livello dello spogliatoio in maniera sensibile da quando è arrivato. Parlo di lui, ma anche gente come Terzi, Marilungo e Granoche sono stati importanti quando gli è toccato rimanere fuori”.