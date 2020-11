Niente da fare a Brescia, la Cestistica molla nel finale

La Spezia - RMB BRIXIA BASKET - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 76-69

Parziali: 16-23, 41-43, 59-60



BRESCIA: Sozzi ne, Tomasoni A. ne, Zanardi 21, Tomasoni R. 4, De Cristofaro 14, Bonomi 5, Pintossi, Faroni 14, Rainis 4, Pinardi ne, Turmel 14, Tempia ne. All: Zanardi.



LA SPEZIA: Packovski 18, Templari 15, Hernandez 7, Moretti ne, Tosi 6, Mori 1, Della Margherita, Giuseppone 2, Guzzoni ne, Sarni 20. All: Corsolini.



La tenacia non basta per portarsi a casa la vittoria esterna sul campo dell'RMB Brixia: al Centro Sportivo San Filippo è la squadra di casa ad aggiudicarsi la posta in palio col punteggio di 76-69. Ancora una volta le spezzine partono bene, resistono al ritorno delle bresciane, se la giocano punto a punto nel finale ma sono poi costrette a capitolare negli ultimi istanti di gara. Il trio Packovski-Templari-Sarni produce 53 punti complessivi, ma non sono comunque sufficienti a garantire il successo. La Cestistica rimane così a quota 6 punti in classifica ed è attesa dal prossimo impegno con Civitanova Marche.



La Crédit Agricole comincia con l’acceleratore schiacciato, tocca il +10 (6-16) con Templari a metà del primo quarto, e riesce a gestire il rientro di Brescia nella seconda parte di frazione, chiusasi sul 16-23 per le ospiti. Il 9-1 bresciano con cui si riprende a giocare regala alle lombarde il loro primo vantaggio (25-24). Il botta e risposta regge qualche minuto, poi l'RMB allunga sul +6 con canestro di Turmel (39-33). Spezia però piazza un 2-10 nel finale di quarto che porta la Cestistica in vantaggio 41-43 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Brescia prova la fuga sul 50-45 con De Cristofaro, ma la Crédit Agricole è brava a rimanere attaccata alla partita grazie ai colpi di Sarni e Packovski, riuscendo pure a rimettere la testa avanti in più occasioni. Una tripla frontale di Hernandez chiude il terzo periodo sul 59-60 per le spezzine. L'ultimo quarto è una battaglia punto a punto con tanti tiri sbagliati da una parte e dall’altra ma, negli ultimi due minuti, è Brescia a risultare più lucida e precisa rispetto alle bianconere. Finisce 76-69 per il Brixia Basket, con la strada spezzina verso la Coppa Italia che si fa sempre più in salita, ma con pendenze non ancora proibitive.