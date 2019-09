Niente campionato, per lo Spezia sgambata contro la Primavera

La Spezia - Lo Spezia scenderà in campo contro la Primavera nel prossimo fine settimana. La sosta del campionato per via delle nazionali servirà a mister Italiano per un test interno.



Le altre - In questa settimana di sosta per le gare delle nazionali, alcune squadre della Serie BKT scenderanno comunque in campo per delle gare amichevoli. Venerdì 6 settembre, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il Perugia affronterà la Fiorentina, mentre la Virtus Entella, allo stadio Comunale di Chiavari, giocherà con il Genoa. Sempre venerdì, alla Dacia Arena, si affronteranno Pordenone e Udinese.

Sabato, invece, saranno tre le squadre a scendere in campo: Empoli, Cosenza e Cremonese. La squadra toscana sfiderà, alle ore 15, la formazione Primavera, i rossoblu affronteranno il Lecce, alle ore 18 allo stadio Via del Mare e i grigiorossi saranno impegnati contro la Juventus Under 23 a Vinovo.