Niente Picco per Pergolettese-Modena, c'è l'atletica al Montagna

La questura indirizzata a respingere la richiesta per questioni di ordine pubblico.

La Spezia - Lo spareggio di serie D tra Modena e Pergolettese non si terrà allo stadio "Alberto Picco" della Spezia. Sembra questo l'indirizzo della questura, che nelle ultime ore ha preso in mano la richiesta arrivata dalla Lega Nazionale Dilettanti, alla ricerca di una sede per il match che decreterà la vincitrice del girone D. Sulle prime c'era stato il sì di massima dello Spezia, che ha peraltro un buon rapporto con la dirigenza del club cremasco, disposto ad aprire le porte alla soluzione ligure. La palla è passata quindi in mano a chi deve garantire l'ordine pubblico, ovvero la questura, che ha valutato il contesto in cui la partita dovrebbe svolgersi il prossimo 12 maggio.



Decisiva la contemporaneità dei Campionati liguri di società di atletica leggera che saranno in svolgimento sabato e domenica prossima al campo sportivo "Montagna". L'impianto, attiguo al Picco, è stato "prenotato" dalla Fidal da circa sei mesi per la due giorni di gare nelle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores. Un evento da più di cinquecento partecipanti solo tra atleti e accompagnatori, più spettatori. E' da novembre che l'Atletica Spezia Duferco ha messo a calendario la prova, in accordo con lo Spezia Calcio che in quel fine settimana gioca in trasferta. L'arrivo di migliaia di tifosi da Modena e Crema sarebbe difficilmente gestibile lungo quella che rimane la direttrice per raggiungere le Cinque Terre e Porto Venere in auto. Un flusso di persone che sarebbe difficile da gestire. La sede prescelta dovrebbe essere Novara.