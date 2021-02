Niente Picco per Gervinho

La Spezia - Non ci saranno né Joshua Zirkzee e neanche Gervinho al Picco per Spezia-Parma. Fuori entrambi dai convocati di Roberto D'Aversa: il giovane per una lombalgia esplosa durante la rifinitura, l'africano per una "lesione di primo grado del muscolo semimembranoso sinistro". L'ala era già stata tenuta fuori, per scelta tecnica, dai convocati per la partita contro l'Udinese della scorsa settimana insieme a Kurtic, che invece sarà regolarmente alla Spezia domani. In attacco non ancora a disposizione Pelle e Inglese.



Convocati

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti;

Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila.