Niente "Picco", la Juventus fa spostare lo spareggio scudetto

Lo Spezia Calcio aveva dato l'ok a concedere lo stadio a poche ore dalla partita contro il Parma.

La Spezia - Lo spareggio scudetto tra Juventus e Brescia si terrà a Novara e non alla Spezia, in serata e non alle 15 come previsto inizialmente. Alla sfuriata dell'ad bianconero Giuseppe Marotta, che si era detto "allibito e sconcertato" per la scelta della programmazione del match che assegnerà il titolo italiano, era seguita la dura reazione della stessa Lnd. "Da Giuseppe Marotta affermazioni gravi e inaccettabili, tanto più in quanto rese nella sua qualità di dirigente sportivo”, avevano dichiarato il presidente Cosimo Sibilia e il vice Sandro Morgana.



"L'eventuale gara di spareggio era stata da tempo ipotizzata per il 19 maggio (ore 15.00) e conseguentemente calendarizzata, tenendo conto delle esigenze organizzative delle società interessate e della programmazione al 20 maggio (ore 18.00) della partita maschile Juventus-Verona, successivamente anticipata a sabato 19 (ore 15.00) come da comunicato ufficiale della Lega di Serie A del 14 maggio scorso", recitava una nota della lega. Alla Juventus non andava giù infatti la contemporaneità con la festa scudetto di Allegri e soci. "Al riguardo, la società Juventus – pur a conoscenza, ancorchè in maniera informale, della contemporaneità dello svolgimento delle due gare – ha richiesto ufficialmente al dipartimento calcio femminile lo spostamento alle ore 20.30 della partita con il Brescia solo in data 15 maggio alle ore 19.33".



Risposta a cui seguiva, poche ore dopo, la comunicazione dello spostamento a Novara e alle 20.30 di Juventus-Brescia su richiesta di entrambi i club. Lo Spezia Calcio da parte sua era stato contattato in settimana per chiedere la disponibilità del "Picco" e aveva dato l'ok, pur dovendo gestire in poche ore Parma-Spezia (venerdì alle 20.30) e a seguire appunto lo spareggio. Dispiaciuti i tanti tifosi juventini della città.