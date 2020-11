Niente Palio di Natale, verrà realizzato un libro sulla sfilata

La Spezia - Il 2020 passerà alla storia come una delle rare annate senza Palio del Golfo. E se la pandemia ha impedito di svolgere le regate della prima domenica d'agosto, a inizio settembre il Comitato delle Borgate sperava di poter disputare almeno l'edizione natalizia, meno significativa, ma comunque importante in una stagione in cui le prue delle barche non hanno quasi mai visto l'acqua.



L'arrivo della seconda ondata ha mandato in fumo i piani del presidente Massimo Gianello e del direttivo del Comitato, che hanno così deciso di virare su una mostra fotografica sulla sfilata delle borgate da allestire presso il Palazzo delle Dogane di Largo Fiorillo.

Anche questa seconda ipotesi, che avrebbe dovuto inizialmente affiancare proprio il Palio di Natale, è stata accantonata, viste le restrizioni imposte a tutti gli ambiti, anche quello artistico-museale.

Ecco allora la proposta di qualche giorno fa: ovvero la realizzazione di un libro fotografico sullo stesso tema e dai contenuti analoghi a quelli previsti per la mostra. Un modo per mantenere alta l'attenzione sulla manifestazione e per rendere comunque omaggio alla creatività dei borgatari, da decenni impegnati per l'ideazione e la realizzazione di carri e costumi.



Il Comitato ha contestualmente presentato all'amministrazione comunale la richiesta di versare comunque i 20mila euro di contributo pattuito, anche per sostenere le Borgate marinare partecipanti per le spese sostenute sino ad oggi per la preparazione degli atleti.