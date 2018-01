Niente Entella per l’ex Giannetti

Non ha firmato nell’ultimo giorno di calciomercato, la trattativa salta perché i documenti non fanno in tempo. Arrivano anche Cremonesi ed Icardi.

La Spezia - Niente da fare alla fine per Niccolò Giannetti alla Virtus Entella. Sembrava fatta per il passaggio e l’esordio lunedì contro la sua ex squadra, dove ha militato in due momenti diversi della sua carriera. E invece Entella e Cagliari non sono riusciti a depositare in tempo landofumentazione contrattuale. Entella che ha invece chiuso per Simone Icardi, centrocampista classe '96 del Catanzaro. La società del presidente Gozzi aveva perfezionato nel pomeriggio l'accordo con la società Spal per l'acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni) delle prestazioni sportive del calciatore Michele Cremonesi (difensore, nato a Cremona 15 aprile 1988).