Niente Citta per Galabinov, ma spunta Raul Asencio

La Spezia - Corre Soufiane Bidaoui, anche nel recupero dal problema fisico che lo ha fermato a fine 2019. Il calciatore belga dovrebbe essere tra i convocati per Spezia-Cittadella del 19 gennaio che inaugura il nuovo anno per gli aquilotti. Queste le ultime dall'infermeria, con l'ala che in questi giorni ha svolto lavoro atletico a parte insieme all'altro assente di lusso, Andrey Galabinov, in attesa di tornare a lavorare a pieno regime con i compagni. E proprio il bulgaro sembra invece destinato a dover attendere ancora. Ci vorranno probabilmente altre due settimane per vederlo a disposizione di Vincenzo Italiano.

Tutto sommato buone notizie per il tecnico, che domenica valuta tutti con il doppio impegno contro Canaletto e Primavera in cui avrà modo di far girare in pratica tutta la rosa. Sarà probabilmente risparmiato Leonardo Benedetti, pronto ad aggregarsi alla Vis Pesaro in serie C nei prossimi giorni. Ci sarà invece Riccardo Marchizza, già in squadra da inizio settimana e in procinto di tornare a Roma brevemente per farsi costruire un tutore su misura per il dito operato che lo proteggerà da eventuali urti.

Nel frattempo il sito di Alfredo Pedullà dà Guido Angelozzi sulle tracce di Raul Asencio, 21enne centravanti in forza al Pisa ma destinato a tornare al Genoa che lo girerà nuovamente in prestito. Chiuso dall'esplosione di Marconi, ha messo assieme solo tre presenze in questa stagione dopo le 21 (3 gol e 3 assist) della scorsa stagione nel Benevento. Migliore annata quella ad Avellino con sette reti in 31 presenze, poi una promessa non del tutto mantenuta. Calciatore che da qui a giugno dovrebbe guadagnare circa 100mila euro e potrebbe arrivare in prestito. Rimangono piste praticabili più avanti quelle che portano a Trotta del Frosinone, Moreo dell'Empoli e uno tra Nzola e Pettinari, entrambi tra le fila del Trapani ma il secondo di proprietà del Lecce.