Nicolò Zaniolo tra i ventenni d'oro del calcio europeo: vale 70 milioni

La Spezia - A metà circa della Top 100 dei calciatori più cari di tutta Europa c'è Nicolò Zaniolo. Secondo il report biennale di CIES Football, alla posizione 55 della classifica, per valore dei cartellini, dei cinque campionati più importanti del Vecchio Continente si piazza il 20enne spezzino che gioca per la Roma. Per gli analisti dell'osservatorio svizzero il fantasista vale 70.1 milioni di euro. Solo de Ligt (104.7 milioni), Lautaro Martínez (98.9) Lukaku (90.3), Fabián Ruiz (81) e Bentancur (74.2) hanno una quotazione maggiore in Italia. Zaniolo fa oltretutto parte della ristretta cerchia di ventenni in questa lista presenti in Europa. E' in compagnia di Jadon Sancho ed Herling Haland del Borussia Dortmund, Alphonso Davies del Bayern Monaco, Joao Felix dell'Atletico Madrid, Kai Havertz del Bayer Leverkusen e Rodrygo Goes del Real Madrid.