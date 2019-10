Nicolas Locori torna protagonista con la sua impresa ‘Oltre il Limite’

La Spezia - Impossibile dimenticare l’impresa di ultra triathlon compiuta dall’atleta spezzino Nicolas Locori, che la scorsa estate mise in fila 8 km di nuoto in 2 ore 33’, da Porto Venere a Lerici, 445 km in 23 ore 17’ in sella alla sua bicicletta, per coprire la distanza tra Lerici e Courmayer, e 150 km di corsa intorno al Monte Bianco, dalla Val Ferret alla Val Veny in 50 ore 09’, coprendo la distanza siderale di 603 km in sole 76 ore in soluzione di continuità tra notte e giorno. Un’impresa straordinaria che è possibile rivivere e rivedere grazie alle immagini realizzate da Pietro Canepa e Lorenzo Gabbiani, giovedì 31 ottobre alle ore 18 alla Mediateca Regionale Ligure ‘S. Fregoso’ di via Firenze 37, alla Spezia.



L'evento è curato dall'Associazione TTS Spezia Triathlon in collaborazione con l'assessorato al Turismo del Comune della Spezia, che ha patrocinato l'impresa. Parteciperanno Nicolas Locori e tutto il suo team composto da Edoardo Moscatelli, i video maker Pietro Canepa e Lorenzo Gabbiani, il fotografo Nicholas Morgana, Gianluca Cipollini e Michele Forzinetti e l’Assessore al Turismo e Promozione della Città Paolo Asti. L'ingresso è gratuito.