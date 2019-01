Nicola Alchera torna con il sorriso da Limone Piemonte

La Spezia - Doppio appuntamento nel fine settimana a Limone Piemonte con il Trofeo Trattoria Antica Torre (slalom speciale) e il Trofeo Giovanni Macciò (slalom gigante) e le rispettive classifiche generali andate all’Imperia Sci Duemila4. Sabato, nella categoria Ragazzi, si registrano i successi di Angelica Goich (Imperia Sci Duemila4) e Federico Bergamasco (Grizzly Snow Team). Doppietta per il sodalizio imperiese del presidente Luca Laurano anche nella categoria Allievi dove a imporsi sono Elisa Pagani e Pietro Salsotto. Francesca Donini firma la prova Giovani/Seniores con i colori del Pratonevoso Gam Genova, sorride Nicola Alchera (Agostino Bronzi La Spezia) in campo maschile.Tra i master festeggiano Cristina Robotti (Imperia Sci Duemila4), Costantino Picasso (Pratonevoso Gam Genova), Francesco Badino (Imperia Sci Duemila4) e Alessandro Franco (Cuneo Ski Team).



Domenica, tra le Ragazze ma questa volta nel Gigante, c’è la riconferma di Angelica Goich (Imperia Sci Duemila4) mentre tra i Ragazzi si impone il compagno di squadra Matteo Russi. Elisa Pagani e Pietro Salsotto concedono il bis tra gli Allievi, spicca invece il successo di Andrea Cervetto (Pratonevoso Gam Genova) tra i Giovani dove la miglior ligure, in campo femminile, è Giulia Russo (Pratonevoso Gam Genova.



Capitolo Superbaby: festa per Sofia Brizzi (Imperia Sci 2004) e Leonardo Tanzillo (Grizzly Snow Team). Tra i Baby oro per Cecilia Balbo (Grizzly Snow Team) e Natinael Cioffi (Sci Club 3G), i migliori Cuccioli sono Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e Alessio Fracchia (Sci Club Valbormida)