Nestorovski e Mazzotta sono out, oggi esami per Okereke

La Spezia - "Lesione di secondo grado del gemello mediale su giunzione miotendinea", Ilija Nestorovski dice addio al calcio giocato per il 2018 e da appuntamento a gennaio per tornare ad essere l'attaccante più pericoloso del Palermo. Fuori dunque per la trasferta del "Picco" di domenica prossima come il compagno Antonio Mazzotta per cui gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo. Oggi tocca a David Okereke attendere il responso dei medici per capire se potrà tornare in campo in questo finale di girone.