Nesta ritrova Di Natale, dopo anni di Nazionale insieme

Le statistiche alla vigilia del match: Perugia grande in casa, Spezia piccolissimo fuori.

La Spezia - Ci sta bene sul lago Trasimeno, a trenta chilometri da Perugia, dove ha stabilito la sua dimora per la prima esperienza da allenatore professionista. Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, era tornato in Italia da Miami per tentare di fare l'allenatore e proprio l'Umbria gli ha dato la possibilità di provarci. Ora, col pareggio di Lecce, il cammino della sua squadra sembra essersi assestato su discreti livelli di continuità sia per quel che concerne il gioco sia per le prestazioni. E' normale che quella contro lo Spezia sia vista come prova verità per le ambizioni del giovane gruppo guidato dall'ex difensore di Milan e Lazio, compagno di Nazionale di Totò Di Natale che ritroverà domani.



Il Perugia è una macchina schiacciasassi in casa. I numeri non lasciano spazio a chissà quali congetture se è vero che gli umbri hanno vinto 5 delle 6 partite di campionato disputate nel fortino del “Curi”. Solo il Carpi ha fatto punti allo stadio umbro, vincendo 1-0 il 25 settembre scorso e per lo Spezia, che in casa ha fatto anche meglio dell'avversario, totalizzando 16 punti dei 20 complessivi, c'è anche il tabù trasferta: soltanto quattro i punti strappati lontano dalle rive del Golfo, con una sola vittoria a Livorno e un sacco di sconfitte. Peggio degli uomini di Pasquale Marino fuori casa nella Lega B 2018/19 hanno fatto solo Livorno (due punti appena), Crotone e Salernitana (tre per entrambe). A quota 4, come Terzi e compagni, Cremonese e Padova. Aggiungiamo alle statistiche le storiche difficoltà dello Spezia a fare punti in casa dei biancorossi: mai una vittoria nei sette precedenti fin qui disputati. Unica "consolazione" numerica è invece il personale ruolino di marcia di Pasquale Marino contro il Perugia: l'esperto tecnico siciliano affronta per la settima volta in carriera tecnica, in gare ufficiali, il Perugia: il bilancio è di due successi dell’attuale allenatore dello Spezia, tre per gli umbri ed un pareggio.