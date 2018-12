Nesta ammette: "Più gioco Spezia, a noi le occasioni migliori noi"

La Spezia - “Dal punto di vista del gioco è un pareggio da tenersi perché lo Spezia ha avuto per lunghi tratti il dominio del gioco. Per loro merito e per nostre colpe, che potevamo premere di più sulle fasce senz aspettare. Sul piano delle occasioni potevamo avere qualcosa di più perché Lamanna su Verre ha fatto una grande parata. Però in generale è un buon punto”. Alessandro Nesta muove la classifica, vede sfumare la vittoria nel finale con quell'occasione di Verre ma ammette che lo Spezia ha fatto una partita almeno alla pari con il suo Perugia. “Non ero scorato dopo il gol di Gyasi. Quando perdi palla devi essere lucido e capire dove sta per arrivare il pericolo”.