Nesta: “Stavo per togliere Sadiq, poi ci ho ripensato”

La Spezia - “Ci abbiamo sperato fino alla fine - ammette - e questo pareggio vale una vittoria. Eravamo troppo brutti per essere noi. Troppi errori, durante la stagione raramente abbiamo giocato così male. Siamo stati bravi a rimanere in partita, alla fine sadiq ha fatto una gran giocata, Melchiorri si è fatto trovar pronto. Un punto fondamentale. Stavo per far uscire Sadiq, poi però ci ho ripensato, togliendo piuttosto Han. E andata bene così. Melchiorri segna sempre allo spezia? Peccato che ci giochiamo contro solo due partite all’anno. Scherzi a parte - conclude - quando sta bene per noi è fondamentale”.



Marco Passalacqua