Nesta: "Serve risultato importante, lo Spezia ha assenze in mezzo"

La Spezia - "Siamo una squadra che paga molto ogni situazione che concediamo. I ragazzi ce la mettono tutta perché fanno tutto ciò che diciamo, se qualcosa non funziona dobbiamo essere bravi noi dello staff a dare le giuste indicazioni". Alessandro Nesta annuncia novità per la partita dell'anno, quella che potrebbe permettere al Perugia di compiere uno scatto decisivo in zona play-off. Il Perugia arriva al Picco da inseguitrice, con una settimana di lavoro alle spalle in cui il tecnico ha provato qualche variazione tattica per sorprendere lo Spezia. "Abbiamo provato qualcosa per aiutare i giocatori. Speriamo di trovare un risultato importante che ci dia quell'euforia che ci permetta di raggiungere il nostro obiettivo. L'obiettivo è fare i play-off, lo diciamo dall'inizio dell'anno e non ci possiamo nascondere oggi".



Non si lascia sfuggire nulla sull'eventuale nuovo modulo. "La difesa a tre? Può essere un'opzione, come la difesa a quattro e cambiare qualcosa davanti. Abbiamo sempre coperto abbastanza bene il campo. Lo Spezia? Una squadra che ha un'idea di calci precisa che gli da un allenatore che ha una personalità chiara. Le due ali sono funzionali al gioco, Galabinov ha ritrovato il gol e sta facendo bene. Sugli esterni vanno molto forti sia con i terzini che con le ali. Squadra bilanciata e offensiva. Hanno perso due giocatori a centrocampo come Mora e Ricci. E' simile alla formazione affrontata all'andata".