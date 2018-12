Nesta: "Marino fa giocare bene lo Spezia, ma ci siamo preparati"

Il tecnico del Perugia vuole uno scatto play-off domani. "Iniziamo a far vedere cose buone".

La Spezia - "Lo Spezia ha un allenatore importante, che fa sempre giocare bene le squadre. Marino allena da tanti anni, ha dato un'identità importante ai suoi. In fase offensiva sono molto forti, un po' meno in fase difensiva. In casa vanno molto bene, un po' meno fuori. Abbiamo cercato di creare situazioni che possano metterli in difficoltà". Così Alessandro Nesta in conferenza stampa prima di Perugia-Spezia di domani pomeriggio. Un altro campione del mondo per la serie B dopo quel Gilardino che di questi tempi iniziava ad affacciarsi ai titolari un anno fa.



Il Perugia viaggia a grande ritmo al 'Curi' ma deve fare i conti con un attacco che ha qualche assenza e qualche giocatore non in stato di grazia. "Melchiorri ha fatto tutto dopo il mezzo allenamento di ieri, Falasco è tornato: vediamo quanto potremo utilizzarli. Han mi ha stupito perché credevo fosse più indietro, invece sta prendendo sicurezza. Vido è un under molto forte ma deve imparare a non abbattersi, vuole tutto e subito invece ci vuole pazienza per crescere. Se possiamo permetterci tre attaccanti? Se tutti corrono sì. Gli attaccanti sanno cosa gli chiediamo, compreso Verre che sa cosa vogliamo da lui".

Sfida al limite della zona play-off per due squadre che agli spareggi vogliono arrivare. "Sappiamo che non siamo la squadra ammazzacampionato ma anche che iniziamo a far vedere qualcosa di buono. L'importante è giocare sempre al massimo, senza pensare al mercato che in questo momento inizia a intravedersi all'orizzonte e neanche alle feste".