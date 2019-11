Nesta: “Fatta una buona partita, meritavamo qualcosa di più”

La Spezia - “Aver chiuso sotto di un gol il primo tempo per me non ci stava, stavamo facendo meglio dello Spezia. Nel secondo ci siamo sbilanciati sbattendo contro un muro e così hanno potuto raddoppiare”. Alessandro Nesta vede chiudersi al Picco la sua striscia di sette risultati utili consecutivi. “Dovremmo fare qualche gol in più. Abbiamo atto tanti cross che potevano attaccare con più persone. La palla l’abbiamo portata nella zona che conta ma siamo stati poco incisivi”.

Frosinone a due facce. “In casa riusciamo a fare le cose in maniera più semplice. Non so se è un problema mentale, di personalità. Oggi però rispetto ad altre partite, penso che abbiamo fatto una buona partita e meritavamo qualcosa di più. Ciano? Il cambio lo ha chiesto lui perché aveva sentito indurirsi il flessore”.