Nessuna differenza di sesso ed età, anche alla Spezia sbarca il footgolf

La Spezia - La città della Spezia avrà la sua prima squadra di Footgolf. Sta nascendo nel levante ligure e sarà operativa a partire da novembre, un'associazione dilettantistica che darà il via alla prima esperienza di uno sport nuovo ma che ha parecchia voglia di emergere. Che cos'è il footgolf? Uno sport appassionante, che mescola il relax, lo stile e il fair play del golf, con la spensieratezza e la passione per il calcio. Si gioca nei campi da golf veri e propri e le buche sono ovviamente più grandi perché bisogna calciare ed imbucare la palla da calcio ma per il resto il regolamento è simile al golf. FootGolf sbarca in Italia nel 2014 e oggi conta più di 5000 tesserati, non ha preclusioni di sesso, di età, uomini, donne. È uno sport che sta prendendo sempre più campo a livello nazionale ma anche mondiale, tanto che il Coni sta vagliando la possibilità di riconoscerlo ufficialmente e quindi permetterne l'accesso ai giochi olimpici.



Fra giugno e settembre nella cornice di Villa Marigola sono stati organizzati tre eventi e nell'ultimo, in programma sabato scorso, si è arrivati ad una settantina di iscritti. I promotori hanno aperto una pagina Facebook, “Footgolf Dei Poeti Spezia” che ha all'attivo oltre 400 "like". A breve verranno cambiati nome e logo con quelli definitivi ed ufficiali. Una volta creata la società dilettantistica, si apriranno le porte del campionato che si svolgerà a tappe proprio come nel golf con un ranking nazionale per ogni categoria, similmente a quanto avviene nel tennis. Spiegano con soddisfazione ed entusiasmo i promotori: "Queste tappe, quando sono organizzate da noi in un qualsiasi golf club, portano sempre dai 100 ai 300 iscritti di tutte le squadre del nord o centro-italia, segno che c'è un interesse potenziale".