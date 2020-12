La Spezia - Primo dato che balza agli occhi in questo Spezia-Genoa è la differenza d’età tra i due undici. Nel Genoa ci sono sei calciatori nati negli anni Ottanta, mentre nello Spezia dieci undicesimi è nato dal 1994 in poi. L’unico trentenne per Italiano è Farias, mentre Ballardini alla prima sfodera una difesa con Radovanovic (32), Masiello (34) e Criscito (34) e poi i vari Badelj (31), Behrami (35) e Pandev (37).