Nello Spezia ci sono ancora sei prodotti della primavera "di Sadiq"

Vignali, Maggiore, Antezza, Ceccaroni, Antezza, Bastoni e Crocchianti.

La Spezia - Il risultato non racconta quanto lo Spezia Primavera del campionato 14/15 mise in difficoltà i colleghi della Roma. Erano le Final Eight scudetto, gli aquilotti arrivavano battuto Empoli e Chievo nei primi due turni e si trovavano di fronte i giallorossi nei quarti di finale. Finì 2-0 con due reti distanziare di 83 minuti e in mezzo gli aquilottini che avevano a tratti messo alle corde i più quotati avversari. Nella squadra di Fabio Gallo giocavano Sadiq e Nura che avrebbero cambiato casacca pochi giorni dopo per andare proprio alla Roma.



Il primo torna oggi da avversario, il secondo dovrà smettere con il calcio a soli 21 anni per problemi fisici. E pensare che era proprio Nura l'oggetto dei desideri dei capitolini, convinti a prendere Sadiq proprio dalla prestazione di quel quarto di finale e dai 27 gol segnati in stagione.

Di quella partita del 9 giugno 2015, da parte spezzina, sono usciti tanti ragazzi che ancora oggi fanno i professionisti. Lo Spezia ha oggi in rosa Vignali e Maggiore, ma sotto contratto e in prestito ci sono anche Ceccaroni (Padova), Antezza (Alto Adige), Bastoni (Novara), Crocchianti (Alto Adige). Nella Roma c'era tra gli altri Capradossi, oggi in prestito proprio allo Spezia.