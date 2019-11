Nelle mani di Scuffet: “A Pisa per la classifica”

La Spezia - Lo Spezia ha imparato a soffrire e ha scoperto di essere in ottime mani. Sono quelle di Simone Scuffet, che sabato scorso ha sfoderato una prestazione di altissimo livello in quel primo tempo in cui il Chievo arrivava al tiro a ripetizione. Nella ripresa invece ha potuto tirare un po’ il fiato, quando l’inerzia della partita si è spostata nettamente a favore degli aquilotti. “Nel primo tempo ci hanno messo in grande difficoltà, sono stati molto bravi. Noi sapevamo che avremmo dovuto resistere e poi siamo usciti alla lunga creando le nostre occasioni. La possibilità di vincerla c’è stata”.



Lei ha avuto un grande lavoro da sbrigare nei primi 45 minuti

“Nei match precedenti avevamo difeso bene di squadra e concesso pochissimo. In questo caso il Chievo si è mosso bene e ha creato tante occasioni. Io ho cercato di farmi trovare pronto e i compagni mi hanno dato una grande mano a limitare le tante occasioni. Nelle ultime partite in generale stiamo lavorando bene dietro”.



Qual è stata la parata più complicata? In pratica ha potuto mettere in luce tutti i suoi fondamentali

“Un partita completa, è vero. Il primo tiro è arrivato dopo due minuti e questo mi ha permesso di entrare subito in partita. Non saprei, io ho cercato di fare quello per cui lavoriamo insieme a Lello (Senatore, ndr) in settimana. Ricreiamo tutte le situazioni che possono presentarsi in partita in modo da non trovarsi impreparati. Ci conosciamo da tanto tempo con lui, crede molto in me e mi dà una grossa mano”.



Nelle uscite come va? Forse non è il fondamentale che ama di più storicamente...

“Cerchiamo di tenere la linea alta e quindi il mister chiede a noi portieri di stare pronti a leggere le palle lunghe e alte”.



Ora a Pisa, cosa vi aspettate?

“Sappiamo che sarà una partita importante per la classifica e per i tifosi. Questo ci deve dare uno stimolo ulteriore. Siamo ancora in basso in graduatoria e vogliamo migliorare, le ultime partite dimostrano che abbiamo la qualità per stare più in alto. Cerchiamo di andare alla sosta nel migliore dei modi”.



Siete quattro portieri giovani, qual è il rapporto tra di voi?

“Siamo un groppo di lavoro molto giovane, per la prima volta sono il più vecchio e questo mi da qualche responsabilità in più. Cerco di dare il buon esempio nelle piccole cose, anche a chi va a giocare con la primavera. Anche per Titas è un primo anno da professionista dopotutto”.



Nello spogliatoio c’è più leggerezza visti i quattro risultati utili consecutivi?

“E’ più bello giocare quando si vince, il fatto di venire da quattro risultati utili di fila ci ha dato la possibilità di lavorare con gioia in queste settimane. La classifica però ci dà ancora da pensare, dobbiamo viverla con la giusta paura. Dobbiamo ancora uscirne del tutto, ma il fatto di andare in campo dopo una vittoria ti dà la possibilità di lavorare meglio”.



C’è qualche collega giovane per cui vede un futuro radioso?

“Un gruppo con tanti ragazzi o giovani nel giro delle nazionali. Ce n’è più di uno, ma non voglio fare nomi. Devono sapere che ci sono e ci saranno sempre momenti difficili e bisogna saperne uscire con il carattere”.



Andrea Bonatti