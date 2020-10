Nella Fiorentina ci sono anche Martinez Quarta e Callejon

La Spezia - Ci sono anche l'ultimo acquisto Martinez Quarta e i recuperati Ribery e Pezzella nella lista dei giocatori convocati da Iachini per la partita fra Spezia e Fiorentina in programma domani pomeriggio al Manuzzi di Cesena.

Questo l'elenco dei calciatori partiti per la Romagna: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Callejon, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Kouame, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Saponara, Terraciano, Venuti, Vlahovic.