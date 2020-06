Nel rigore di Segre su Mora il tocco avviene con il braccio

La Spezia - Tutti attratti dai piedi, ma il contatto in area che ha portato al rigore a favore dello Spezia avviene con le braccia. Questo aspetto è stato oggetto di un chiarimento nel post partita di Chievo-Spezia di ieri sera, con la rimonta aquilotta avvenuta in quindici minuti nel secondo tempo. Polemiche (ed espulsione) per il tecnico clivense Alfredo Aglietti al momento della concessione del penalty per gli aquilotti da parte dell'arbitro Dionisi che, secondo i padroni di casa, sarebbe frutto di una simulazione. Le immagini DAZN mostrano come le gambe dei due non si incrocino ed è questo il particolare su cui si sofferma a più riprese la telecronaca. Ma è il colpo allo stomaco subito da Mora mentre entra in area a portare alla caduta del centrocampista in quel momento. Le stesse immagini mostrano il braccio largo di Segre, ormai superato di slancio, che si allunga in direzione della corsa del numero 6 di Italiano. Mora che, peraltro, ci mette poi tutta la sua esperienza nel rendere il tutto più evidente con una proiezione teatrale.