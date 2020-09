Nel Genoa quattordici positivi al Coronavirus

La Spezia - Sale in modo esponenziale il numero di giocatori e dipendenti del Genoa positivi al Coronavirus. Dopo i casi di Perin e Schone emersi nella giornata di ieri infatti oggi il club ha reso noto che "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione". Il numero include anche i due calciatori già noti ieri, quando la squadra ligure è stata travolta 6-0 dal Napoli in un match iniziato in ritardo proprio per consentire di effettuare due giri di tamponi sul resto della squadra.