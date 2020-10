Nel Genoa emergenza quasi finita dopo il focolaio Covid

La Spezia - Buone notizie in casa genoana. La squadra, nelle scorse settimane falcidiata dal Covid con più di una dozzina di elementi coinvolti, rivede finalmente una situazione quasi normale. "L’emergenza non è terminata. Restano sul tappeto problemi e indisponibilità che si trascineranno per un pezzo, prima che torni a splendere un barlume di normalità - annuncia il sito ufficiale -. Certo è che da oggi, con il rientro degli ultimi elementi tornati negativi a Covid 19 (Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta), la squadra ha ripreso una fisionomia più riconoscibile". Solo i giovani e talentuosi Brlek e Males mancano all’appello.