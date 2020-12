Nel Genoa due spezzini, Maggiore è "genovese" solo per anagrafe

La Spezia - Non c'è solo il santerenzino Francesco Cassata nel Genoa. Accanto al centrocampista di scuola Juve milita un altro spezzino - di adozione ma a tutti gli effetti - come Giuseppe Caso. Il 22enne è cresciuto nel Canaletto, passato insieme a Nicolò Zaniolo alle giovanili della Fiorentina e da lì cresciuto anno per anno fino al debutto in serie A. Con Cassata ai box per infortunio, per l'attaccante ci sono invece chance di scendere in campo al Picco. E' invece solo burocratica la "genovesità" di Giulio Maggiore, nato nel capoluogo per questione di ospedali ma spezzino al cento per cento.