Nei prossimi giorni si deciderà il calendario della serie B

La Spezia - Quattro settimane da oggi cadono al 26 giugno. E quattro settimane di allenamenti "veri" è quanto chiede l'Assocalciatori per garantire una preparazione adeguata agli atleti che dovranno tornare in campo per giocarsi promozione e salvezza. Anche in base a questo si deciderà il calendario della ripresa, in discussione la prossima settimana per quanto riguarda la Lega B. Fermo restando che non tutte le società riprenderanno in ogni caso oggi.

Mauro Balata ha ieri sera sottolineato che la data della ripresa spetterà deciderla alla sua lega. Ma è un cane che si morde la coda da un certo punto di vista. Iniziando il 20 giugno ci sarebbe modo di giocare meno turni infrasettimanali, una settimana in più di allenamenti invece significherebbe poi match più ravvicinati a luglio. E poi c'è da incastrare da qualche parte il recupero Ascoli-Cremonese. Lo Spezia di certo riprenderà dal Picco contro l'Empoli.