La Spezia - Erano i due club con la più lunga militanza consecutiva in serie B, ma hanno salutato poche settimane fa. Lo Spezia per il piano superiore, il Perugia per quello inferiore. Stasera a Pisa il sorteggio del calendario del campionato cadetto 20/21, il primo da otto anni a questa parte senza gli aquilotti, che hanno quindi interrotto la propria striscia di frequentazione più lunga. La nuova veterana è la Salernitana, in serie B dal 2015.