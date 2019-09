Nasce il gruppo sportivo "Lega Navale del Golfo dei Poeti"

La Spezia - Il gruppo sportivo Lega Navale Golfo dei Poeti è finalmente realtà. E’ stato firmato pochi giorni fa, nella sede della Lega Navale di Lerici, l’accordo tra il vicepresidente della Lega Navale della Spezia, Franco Cozzani e il vicepresidente della Lega Navale di Lerici, Giancarlo Barberis che sancisce la nascita, nel Golfo della Spezia, di un gruppo sub congiunto, la cui direzione tecnica e didattica è stata affidata all’Ammiraglio in congedo Francesco Chionna. “In seguito alla sigla del protocollo d’intesa del Sistema di distretto ligure della subacquea il 29 luglio scorso, a cui ha aderito anche la Lega Navale, le sezioni del Golfo si sono attivate per definire il progetto del gruppo sportivo Lega Navale Golfo dei Poeti, già presente da alcuni mesi in via sperimentale - Sottolinea Maurizio Moglia presidente della Lega Navale di Lerici. “E’ fondamentale fare rete e creare nuove sinergie tra le sezioni della Lega Navale al fine di sviluppare progetti condivisi di grande qualità ottimizzando allo stesso tempo l’utilizzo delle risorse a disposizione sia dal punto di vista organizzativo che logistico e dei costi - continua Moglia - il nuovo gruppo appena costituito ha l’opportunità di potersi avvalere di professionalità di altissimo livello, primo su tutti l’Ammiraglio in congedo Francesco Chionna, già comandante Comsubin, con competenze nel settore della subacquea uniche, di altissima preparazione, livello e qualità.”



D’accordo anche il Presidente della Lega Navale della Spezia, Fabio Vespa: “La costituzione del gruppo sub, frutto del lavoro straordinario dell’Ammiraglio Chionna, degli amici lericini e dell’Amm. Reisoli, non è semplicemente una formalità burocratica, è un primo passo verso un progetto più ampio che anticipa nelle nostre speranze la creazione di altri gruppi sportivi, nell’ambito di qualunque attività nautica o naturalistica, vela, canottaggio e quant’altro - sottolinea Vespa - ma soprattutto, che punta ad incrementare la socializzazione fra chi ha in comune la medesima passione, sotto la bandiera della Lega Navale Nazionale, favorendo accordi e collaborazioni tra diverse sezioni, sempre nel rispetto delle singole realtà, cercando di ampliare il più possibile le attività sociali ed i rapporti interdisciplinari”.



L’accordo nato al fine di perseguire gli obiettivi comuni alle sezioni della Lega Navale di Lerici e della Spezia, quali la promozione dell'attività subacquea sul territorio spezzino e la creazione di un gruppo subacqueo che permetta ai propri iscritti di avvicinarsi a tale attività mediante la frequenza di corsi a loro dedicati, è avvenuto al termine di un periodo sperimentale, concordato tra le relative presidenze, teso a verificare la possibilità di costituire nell'ambito del Golfo della Spezia un gruppo sub congiunto, oltre che ad acquisire la necessaria esperienza organizzativa e ad individuare le

relative necessità logistiche.