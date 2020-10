Nahuel e Candelaria, gli Estevez incantati dai "15mila scorci di Spezia"

La Spezia - In attesa di scoprire le sue qualità nel campionato italiano, il processo di ambientamento di Nahuel Estevez procede rapido. Così suggeriscono i social del centrocampista argentino e della compagna Candelaria Fernandez. Arrivati da poche settimane in Italia, stanno scoprendo i paesaggi del Golfo della Spezia giorno per giorno. Google forse li ha aiutati dall'Argentina a farsi un'idea di quali scenari sarebbero stati casa loro, ma vederli dal vivo è un'altra cosa. "Spezia e i quindicimila scorci che non avrei mai immaginato offrisse...", commentava lei qualche ora fa postando l'ennesima fotografia di Porto Venere. E poi San Terenzo, Piazza Verdi sotto i portali di Buren, ma anche Milano e Roma. Presto toccherà anche allo stadio Picco riaperto.