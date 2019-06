La Spezia - Un contratto di un anno, questo aveva firmato la scorsa estate Nahuel Valentini lasciando la Spagna per ritornare in Italia. Lo attendeva l'Ascoli, di cui è diventato un titolare la scorsa stagione. Tra pochi giorni però l'argentino potrebbe svincolarsi per scadenza naturale dell'accordo e tornare sul mercato. Contatti sarebbero in corso per il rinnovo nelle Marche.