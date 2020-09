Nahuel Estevez allo Spezia, per gli argentini è cosa fatta

La Spezia - Dopo quello di Kevin Agudelo si prospetta un altro acquisto sudamericano in casa Spezia. I quotidiani argentini infatti danno per conclusa l'operazione che porterà in maglia bianca Nahuel Estevez, 24enne centrocampista dell'Estudiantes La Plata. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso (circa 250mila dollari) con obbligo di riscatto a due milioni se giocherà il 70% delle partite e lo Spezia si salverà. Prima di partire per l'Italia il possente mediano prolungherà il contratto con “La Pincha” attualmente in scadenza nel giugno 2021.